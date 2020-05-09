Марио Балотелли - Кьеллини: Кто знает, что ты однажды скажешь о своих нынешних партнерах Нападающий «Брешии» Марио Балотелли отреагировал на слова защитника «Ювентуса» Джорджо Кьеллини, нелестно отозвавшегося о нем.

- Ты мог бы сказать это мне в лицо, кто теперь знает, что ты скажешь однажды о своих нынешних партнерах по команде. По крайней мере, у меня есть честность и мужество, чтобы говорить подобное людям в лицо. С 2013 года у тебя было бы много возможностей сделать это, показать себя настоящим мужиком, но ты этого не сделал. Если это означает быть чемпионом, то я предпочту не быть им. И я никогда не пренебрегал футболкой сборной Италии, - цитирует Балотелли Tuttosport.

Ранее Кьеллини в своей будущей книге «Я - Джорджо» охарактеризовал Балотелли как «плохого человека, без уважения к команде». «В 2013 году в Кубке конфедераций против Бразилии он совсем нам не помог. Кто-то считает, что он входит в пятерку лучших игроков в мире, я даже не думал о том, что Марио способен попасть в десятку или двадцатку», - написал Кьеллини в своей автобиографии, которая оказалась в распоряжении издания La Reppublica.