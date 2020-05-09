Дмитрий Парфенов: Легионеры «Урала» рассчитывают на поддержку при возвращении в Россию Главный тренер клуба РПЛ из Екатеринбурга поделился ожиданиями от исполкома РФС по вопросу возобновления сезона.

«Ждем, как и все. Посмотрим, какое решение будет принято 15 мая. С иностранными игроками на связи, они рассчитывают на помощь и поддержку при возвращении в Россию», - цитирует Парфенова «РИА Новости».

Напомним, что по информации «Советского спорта», исполком РФС 15 мая примет решение о возобновлении сезона, если получит одобрение со стороны руководства страны.

Чемпионат России был приостановлен 17 марта. После 22 туров таблицу РПЛ возглавляет «Зенит», опережающий на девять очков «Локомотив» и «Краснодар».