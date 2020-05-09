«Неман» на своем поле уступил «Руху» Футболисты «Немана» проиграли «Руху» в домашнем матче 8-го тура чемпионата Белоруссии со счетом 2:4.

В составе гостей голами отметились Владислав Васильев (4-я минута), Денис Гречихо (14), Павел Седько (55) и Георгий Андроник (89), у хозяев поля дублем отличился Гегам Кадимян (68, 90+1).

Отметим, что на 86-й минуте встречи за вторую желтую карточку с поля был удален нападающий команды из Бреста Владислав Васильев.

После этой встречи «Рух» набрал 12 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата, «Неман» с восьмью очками занимает 14-е место.

В следующем туре «Нема»» сыграет в гостях с «Минском», а «Рух» на своем поле примет ФК «Смолевичи».