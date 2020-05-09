Екатерина Гордон: Смолов спокойно летает, а карантин для нас, быдла? Юрист Екатерина Гордон прокомментировала возвращение нападающего «Сельты» Федора Смолова в Испанию во время пандемии коронавируса.

«Пишут, что футболист Смолов вернулся в Испанию... Это вообще как? До этого все его ругали, что он покинул Испанию в карантин и прилетел сюда...

Вы задолбали нищих рабочих, которых шманают и штрафуют, когда они пожрать купить идут – сидят по углам, прячутся... А жених внучки Ельцина спокойно летает... Карантин для нас, быдла? Вы там не офигели?» – написала Гордон в «инстаграме».

«Лучше бы вас беспокоило, что вы «#коронАвирус» без ошибок написать не можете», – отреагировал Смолов в комментариях.

Напомним, Смолов вернулся в Испанию вечером 4 мая, когда начали собираться все команды испанской примеры. На этой неделе клубы Ла Лиги возобновили тренировки, однако российского форварда еще ждет 14-дневный карантин. Позже стало известно, что Смолов посетил офис «Сельты», где прошел тестирование на коронавирус перед возвращением к тренировкам вместе с командой.

Сезон в Испании был прерван из-за пандемии коронавируса и на данный момент по-прежнему находится на паузе, однако, Федерация футбола страны разрешила клубам проводить тренировки.