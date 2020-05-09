Президент «Лиона»: Игра с «Ювентусом» назначена на 7 августа Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола подтвердил, что ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» - «Лион» пройдет в августе.

- Игра с «Ювентусом» назначена на 7 августа в Турине при пустых трибунах, - цитирует главу французского клуба Football Italia со ссылкой на RTL France.

Ранее сообщалось, что УЕФА намерена провести матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Лионом» в начале августа в Турине, если это позволит сделать эпидемиологическая ситуация.

Добавим, что первый матч между «Лионом» и «Ювентусом» завершился домашней победой французской команды со счетом 1:0.