Президент «Лиона»: Игра с «Ювентусом» назначена на 7 августа

- Игра с «Ювентусом» назначена на 7 августа в Турине при пустых трибунах, - цитирует главу французского клуба Football Italia со ссылкой на RTL France.
Ранее сообщалось, что УЕФА намерена провести матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Лионом» в начале августа в Турине, если это позволит сделать эпидемиологическая ситуация.
Добавим, что первый матч между «Лионом» и «Ювентусом» завершился домашней победой французской команды со счетом 1:0.
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