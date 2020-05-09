«ПСЖ» попросит «Интер» продлить аренду Икарди или снизить цену за выкуп контракта «ПСЖ» намерен обсвудить с «Интера» детали трансфера нападающего Мауро Икарди.

По информации L’Equipe, руководство французского клуба намерено обсудить с представителями «Интера» возможность продлить аренду аргентинца на следующий сезон, либо сократить стоимость полноценного трансфера до 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» намерен выкупить у «Интера» 27-летнего аргентинского форварда Икарди за 70 миллионов евро с целью последующего обмена на защитника «Ювентуса» Алекса Сандро и полузащитника туринской команды Миралема Пьянича.