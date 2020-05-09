Фабио Каннаваро: Марадона не один из лучших, он лучший Главный тренер «Гуанчжоу Эвергранд» Фабио Каннаваро считает, что Лионеля Месси нельзя сравнивать с Диего Марадоной.

- Я очень уважаю Месси. Для нового поколения он один из лучших, но Марадона другой, потому что футбол был иным. Его сильно пинали, но он всегда сохранял контроль, и он был несгибаемым. Месси - вершина, но Марадона - это другой мир. Я никогда не сравнивал его с другими игроками. Я никогда не видел Пеле, но я смотрел Марадону, в течение семи лет я видел каждую игру. Он не один из лучших, он лучший, - приводит слова Каннаваро Football Italia.

Ранее бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано заявил, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси превзошел бывшего форварда «Наполи».