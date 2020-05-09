Роналдо: Есть четыре игрока, которые не выиграли «Золотой мяч», хотя должны были Знаменитый в прошлом форвард сборной Бразилии Роналдо назвал игроков, которые, по его мнению, незаслуженно не получили «Золотой мяч».

- Я бы сказал, что есть четыре игрока, которые не выиграли «Золотой мяч», хотя должны были это сделать: Алессандро Дель Пьеро, Паоло Мальдини, Франческо Тотти и Рауль. Еще бы добавил Роберто Карлоса, который остался в 2002 году втором месте позади меня, - цитирует Роналдо Football Italia. Ранее Роналдо поделился мнением о пятикратном обладателе «Золотого мяча» Криштиану Роналду.