Рабьо хотел бы перебраться в «Манчестер Юнайтед» или «Эвертон»

По информации Gazzetta dello Sport, 25-летний французский хавбек хотел бы продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед» или «Эвертоне».
Ранее сообщалось, что «Ювентус» вернул в Турин почти всех своих игроков, покинувших страну на время карантина, за исключением французского полузащитника Адриана Рабьо и аргентинского нападающего Гонсало Игуаина.
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