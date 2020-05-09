Рабьо хотел бы перебраться в «Манчестер Юнайтед» или «Эвертон» Центральный полузащитник «Ювентуса» Адриан Рабьо хотел бы рассмотреть вопрос о переходе в английскую премьер-лигу.

По информации Gazzetta dello Sport, 25-летний французский хавбек хотел бы продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед» или «Эвертоне».

Ранее сообщалось, что «Ювентус» вернул в Турин почти всех своих игроков, покинувших страну на время карантина, за исключением французского полузащитника Адриана Рабьо и аргентинского нападающего Гонсало Игуаина.