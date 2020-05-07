В «Ювентус» вернулись все игроки кроме Игуаина и Рабьо

Как сообщает Football Italia, в «Ювентус» вернулись все футболисты, покинувшие Италию на время паузы в чемпионате, связанной с пандемией коронавируса, за исключением французского полузащитника Адриана Рабьо и аргентинского нападающего Гонсало Игуаина.
Напомним, что Игуаин вернулся в Аргентину в тот момент, когда закончился его карантинный период, чтобы побыть со своей матерью, которая борется с раком. Ожидалось, что форвард вернется в Италию в конце апреля, после чего вынужден будет пройти еще один карантинный период в 14 дней, прежде чем приступить к тренировкам.
Позже Calcio Mercato сообщила, что аргентинец не намерен возвращаться в Италию после возобновления сезона и настаивает на своем обмене или расторжении контракта. В тоже время по информации аргентинских журналистов, сразу после окончания контракта с «Ювентусом» Игуаин готов рассмотреть вариант с возвращением в «Ривер Плейт», где 16 лет назад началась его профессиональная карьера.
Накануне отец нападающего Хорхе Игуаин сообщил, что Гонсало уважает контракт с «Ювентусом», и на данный момент нет смыла обсуждать его возможный переход в «Ривер Плейт».
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