Сеск Фабрегас: Это было серьезное решение лиги 1, но его приняли слишком рано Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас считает, что Лига 1 поспешила с решением о досрочном завершении сезона.

- Это было серьезное решение, и я могу понять, почему его приняли. Но, может быть, это было сделано слишком рано, учитывая, что большая часть европейских чемпионатов все еще пытаются возобновить сезон.

Хотя я полностью понимаю смысл, стоящий за этим решением, и во всех отношениях лучше быть в безопасности, потому что самое важное - это семьи и безопасность здоровья каждого, и я поддерживаю эти 100 процентов, - цитирует Фабрегаса beIN SPORTS.

Напомним, что после досрочного завершения сезона в прошлом месяце «ПСЖ» был объявлен чемпионом, а «Амьен» и «Тулуза» были отправлены дивизионом ниже, в то время как большинству команд Лиги 1 еще оставалось провести более десять игр.