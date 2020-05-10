Ван де Бек стал главной целью «Манчестер Юнайтед» на трансферном рынке Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек может продолжить карьеру в английском «Манчестер Юнайтед».

По информации Daily Express, 23-летний голландец стал главной целью «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно.

Отмечается, что «манкунианцы» также рассматривают вариант с покупкой Джека Грилиша из «Астон Виллы» и Джуда Беллингхема из «Бирмингема».

Отметим, что 22-летний ван де Бек является воспитанником «Аякса». Всего за клуб он провел 175 матчей, в которых забил 41 гол и сделал 34 результативные передачи. В минувшем сезоне у голландца 37 матчей всех турниров, 10 голов и 11 передач.