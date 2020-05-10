Пьянич близок к подписанию четырехлетнего контракта с «Барселоной» Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич близок к подписанию соглашения с каталонской командой.

По информации Sport.es, хавбек близок к подписанию четырехлетнего контракта с «Барселоной», которой еще предстоят переговоры с «Ювентусом».

Ранее сообщалось, что чемпион Италии готов отпустить своего игрока, но хочет, чтоб в обратном направлении последовал бразильский хавбек Артур Рамос. Отмечается, что каталонцы не против такой сделки, но хотят получить доплату. Эти условия не устраивают «Ювентус».

Добавим, что в нынешнем сезоне 30-летний босниец отыграл 32 матча, забил три гола и отдал четыре голевых передачи.