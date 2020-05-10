Арсен Венгер - о смене для Месси и Роналду: Мбаппе и Неймар могут стать лидерами Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о том, кто может в будущем заменить Криштиану Роналду и Лионеля Месси в качестве лидеров мирового футбола.

- Лионель Месси… мы никогда не видели таких игроков, которые могли бы быть абсолютно креативными в любой сложной ситуации. Но сейчас время Роналду и Месси подходит к концу. Теперь речь идет о следующем поколении, и оно может быть французским. На данный момент лидером может стать Мбаппе. И, конечно, Неймар. У Англии, я считаю, есть хорошие шансы. Сейчас у них все хорошо на молодежном уровне. Они отлично поработали с Гаретом Саутгейтом на чемпионате мира. Я надеялся, что на чемпионате Европы они будут одним из претендентов, -передает слова Венгера Metro со ссылкой на talkSPORT.

Ранее британское издание FourFourTwo определило 25 сильнейших игроков мира с 1995 года. Рейтинг возглавил форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси. Следом расположился португалец Криштиану Роналду. За звездой «Ювентуса» идут Зинедин Зидан, Роналдо и Роналдиньо.