Мбаппе признали лучшим плеймейкером лиги 1, Головин на третьем месте L’Equipe подвела итоги голосования.

Французская газета L’Equipe опубликовала итоги опроса, определявшего лучшего плеймейкера чемпионата Франции сезона-2019/20.

Первое место досталось форвард «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе. 21-летний француз в минувшем сезоне забил 18 голов и сделал 7 результативных передач в 20 матчах, разделив первое место списка лучших бомбардиров вместе с форвардом «Монако» Виссамом Бен Йеддером. За Мбаппе проголосовали 56% болельщиков.

Второе место досталось полузащитнику «Марселя» Димитри Пайету (34%). 33-летний француз забил 9 голов и четыре раза помог отличиться своим товарищам в 22 матчах.

Третью строчку занял полузащитник «Монако» Александр Головин (6%). В активе 23-летнего россиянина 3 гола и 4 результативных паса в 25 играх чемпионата.