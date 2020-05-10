Геннадий Орлов: Решение расстаться с Семиным неправильное и неприличное Известный комментатор прокомментировал слухи о возможной смене тренера «Локомотиве».

Геннадий Орлов высказался по поводу вероятного ухода Юрия Семина из московского «Локомотива».

«Решение расстаться с Семиным неправильное, – заявил Орлов в эфире «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге». – Если столько недовольных болельщиков, то что здесь правильного? Клуб и болельщики – это же единое целое.

Зачем вообще эту тему подняли? Это делается не так, все некрасиво. Я даже не хочу говорить о профессионализме Семина, который сделал «Локомотив» чемпионом несколько раз. Причем сейчас команда на втором месте, в Лиге чемпионов! Они за что его снимать будут? Ну что это такое? Это неприлично.

Хотя Мещеряков говорит, что не хотят снимать. Может, это фэйк. Кикнадзе? Он выполняет приказы Мещерякова. Это несамостоятельная личность.

Генеральный директор поставлен на зарплату и просто исполняет волю председателя совета директоров. Он сам говорит, что будут рассматриваться кандидатуры, в том числе Юрия Палыча».

Действующее соглашение 72-летнего Семина с «Локомотивом» рассчитано до 30 июня. Тренер вернулся в «Локомотив» 26 августа 2016 года. В 2018 году железнодорожники в третий раз завоевали титул чемпиона России (впервые за 14 лет), а также выиграли Кубок в 2017 и 2019 годах.

После 22 туров «Локомотив» занимает второе место, на девять очков отставая от «Зенита» и опережая «Краснодар» по дополнительным показателям.

Ранее СМИ сообщали о том, что следующим тренером «Локомотива» может стать серб Марко Николич.