У одного из игроков «Минска» подозрение на коронавирус, тренировки команды отменили Информацию подтвердил председатель клуба из столицы Белоруссии.

Руководитель ФК «Минск» Игорь Шлойдо подтвердил информацию белорусской прессы о том, что у одного из игроков команды подозревают заражение COVID-19.

«К сожалению, у одного из игроков появились подозрения на коронавирус, – рассказал Шлойдо в интервью «Прессболу». – Его состояние нормально, но есть симптомы. Поэтому сделан тест, ждем результата. Пока все тренировки команды отменены, завтра будет обследование всех, кто имеет отношение к главной команде».

Чемпионат Белоруссии – единственный футбольный турнир в Европе, который не был прерван из-за пандемии коронавируса.

«Минск» после 8 туров занимает 12-е место, набрав 10 очков. В пятницу 8 мая столичная команда сыграла на выезде вничью с «Городеей» (1:1). На 15 мая назначен домашний матч минчан против «Немана».

Всего в Белоруссии выявлено 22 973 случаев заражение коронавирусом (+921 за предыдущие сутки). От последствий инфекции умер 131 человек.