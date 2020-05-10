Александр Медведев: Переговоры по Азмуну не ведем ни с «Наполи», ни с другими клубами Генеральный директор «Зенита» опроверг сообщения итальянской прессы.

Александр Медведев прокомментировал информацию СМИ о том, что «Наполи» ведет переговоры по поводу перехода иранского форварда «Зенита» Сердара Азмуна.

«Переговоры по Азмуну ни с «Наполи», ни с каким другим клубом мы не ведем, – заявил Медведев в интервью ТАСС. – Это еще один пример того, как агенты пытаются создать историю исключительно в своих личных интересах. Сейчас у нас одна забота – доиграть чемпионат и выиграть титул. Никаких других забот нет».

Ранее в Италии сообщали о том, что Азмун может перейти в «Наполи» и представители клуба уже ведут переговоры с агентом футболиста Фали Рамадани, предлагая пятилетний контракт, а сумма трансфера может составить от 30 до 35 млн евро.

В феврале 2019 года «Зенит» приобрел иранца у «Рубина» за 12 млн евро. 25-летний Азмун в нынешнем сезоне в 21 матче РПЛ забил 10 голов и сделал 6 передач. Также на его счету 2 гола в 6 матчах группового этапа Лиги чемпионов.