Александр Медведев: Переговоры по Азмуну не ведем ни с «Наполи», ни с другими клубами

Александр Медведев прокомментировал информацию СМИ о том, что «Наполи» ведет переговоры по поводу перехода иранского форварда «Зенита» Сердара Азмуна.
«Переговоры по Азмуну ни с «Наполи», ни с каким другим клубом мы не ведем, – заявил Медведев в интервью ТАСС. – Это еще один пример того, как агенты пытаются создать историю исключительно в своих личных интересах. Сейчас у нас одна забота – доиграть чемпионат и выиграть титул. Никаких других забот нет».
Ранее в Италии сообщали о том, что Азмун может перейти в «Наполи» и представители клуба уже ведут переговоры с агентом футболиста Фали Рамадани, предлагая пятилетний контракт, а сумма трансфера может составить от 30 до 35 млн евро.
В феврале 2019 года «Зенит» приобрел иранца у «Рубина» за 12 млн евро. 25-летний Азмун в нынешнем сезоне в 21 матче РПЛ забил 10 голов и сделал 6 передач. Также на его счету 2 гола в 6 матчах группового этапа Лиги чемпионов.
Помочь девушкам в ущерб себе. Зачем мужской теннисный Тур хочет объединиться с женским? Пока теннисный сезон остановлен до середины июля, возникла горячая тема – ATP и WTA могут объединиться. «Советский спорт» – о том, что это им принесет. 24.04.2020 18:00 Теннис Мысин Николай Был чемпион – а стал новичок. Тренировал ли Плющенко звезд до Трусовой? Все обсуждают решение Александры Трусовой уйти от Этери Тутберидзе. Но не пора ли взглянуть на это с точки зрения нового тренера фигуристки Евгения Плющенко? 09.05.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев Плющенко идет ва-банк. Почему он рискует больше, чем Трусова? Продолжаем тему перехода «королевы четверных» Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к новому тренеру Евгению Плющенко. 10.05.2020 18:00 Фигурное катание Тигай Лев Александр Шлеменко: Гэтжи более опасен для Хабиба, чем Тони Бывший российский чемпион Bellator поделился впечатлениями от турнира UFC 249, главным событием которого стало поражение американца Тони Фергюсона от соотечественника Джастина Гэтжи. 10.05.2020 10:16 ММА Усачев Владислав Даниил Медведев: Смолов играет в Counter-Strike по 12 часов в день? Я играл больше Сильнейший теннисист России стал гостем прямого эфира инстаграма журналистки Марии Командной, рассказав о Смолове и Дзюбе, Надале и Федерере. 29.04.2020 00:00 Теннис Григорьевская Юлия Рекорды Бьорндалена и Фуркада – вовсе не вечные. Многие из них скоро побьет Бе После того, как этой весной Мартен Фуркад завершил карьеру, Йоханнес Бе лишился главного конкурента. Может ли он превзойти достижения француза и Бьорндалена? 03.05.2020 00:00 Биатлон Тигай Лев «Русские футболисты как бразильцы – спокойно могли тренироваться после ночной тусовки» Легионеры ЦСКА Никола Влашич и Арнор Сигурдссон и бывший форвард армейцев Ивица Олич ответили на вопросы клубного ТВ красно-синих. 10.05.2020 14:28 Футбол Григорьевская Юлия «Готов поспорить, Плющенко загубит девочку 100%». Люди рыдают из-за ухода Трусовой от Тутберидзе Судя по реакции в инстаграме Тутберидзе, большинство россиян негативно восприняли переход Трусовой в академию Плющенко. 06.05.2020 20:30 Фигурное катание Сергеев Иван ИИХФ опозорилась по самое некуда: цинично унизила Лемье и Харламова – еще и свою историю переврала Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин делится мнением о новой публикации на официальном сайте ИИХФ, где была составлена сборная Канады всех времен. 10.05.2020 22:30 Хоккей Славин Виталий Андрей Рублев: Шарапова или Курникова? Конечно, Маша Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 07.05.2020 09:00 Теннис Григорьевская Юлия