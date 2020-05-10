«Ньюкасл» может приобрести Бэйла у «Реала» В чемпионате Англии валлиец выступал за «Саутгемптон» и «Тоттенхэм».

Marca сообщает, что 30-летний валлийский нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл может вернуться в АПЛ.

По информации источника, новые владельцы «Ньюкасла» из Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии включили Бэйла в список приоритетных трансферов. Переговоры еще не начались, но валлийцу могут предложить контракт сопоставимый с его зарплатой в Мадриде (около 17 млн евро за сезон).

Испанские журналисты предполагают, что «Реал» не будет против продажи, поскольку руководство Королевского клуба намерено сократить зарплатную ведомость. Сумма трансфера может составить около 20 млн.

Ранее у «Тоттенхэма» было приоритетное право на выкуп своего бывшего футболиста, однако срок этого договора истек еще 30 июня прошлого года. Нынешний контракт Бэйла с «Реалом» рассчитан до лета 2022-го.

Гарет перешел в Королевский клуб из «Тоттенхэма» в сентябре 2013 года за 101 миллион евро, и на тот момент это был самый дорого трансфер в истории футбола. В нынешнем сезоне на счету валлийца лишь 2 гола и 2 результативные передачи в 14 матчах испанской примеры.