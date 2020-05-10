«Ньюкасл» может приобрести Бэйла у «Реала»

Marca сообщает, что 30-летний валлийский нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл может вернуться в АПЛ.
По информации источника, новые владельцы «Ньюкасла» из Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии включили Бэйла в список приоритетных трансферов. Переговоры еще не начались, но валлийцу могут предложить контракт сопоставимый с его зарплатой в Мадриде (около 17 млн евро за сезон).
Испанские журналисты предполагают, что «Реал» не будет против продажи, поскольку руководство Королевского клуба намерено сократить зарплатную ведомость. Сумма трансфера может составить около 20 млн.
Ранее у «Тоттенхэма» было приоритетное право на выкуп своего бывшего футболиста, однако срок этого договора истек еще 30 июня прошлого года. Нынешний контракт Бэйла с «Реалом» рассчитан до лета 2022-го.
Гарет перешел в Королевский клуб из «Тоттенхэма» в сентябре 2013 года за 101 миллион евро, и на тот момент это был самый дорого трансфер в истории футбола. В нынешнем сезоне на счету валлийца лишь 2 гола и 2 результативные передачи в 14 матчах испанской примеры.
Александр Тихонов: Правление СБР понимает, что им труба – вот и собирает конференцию Правление Союза биатлонистов России приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции. 23.04.2020 14:30 Биатлон Волохов Юрий И все-таки – революция. Владимир Драчев доживает последние месяцы на посту президента СБР Шансов сохранить свое место после отчетно-выборной конференции у него практически нет. 23.04.2020 14:30 Биатлон Чикирис Олег «Готов поспорить, Плющенко загубит девочку 100%». Люди рыдают из-за ухода Трусовой от Тутберидзе Судя по реакции в инстаграме Тутберидзе, большинство россиян негативно восприняли переход Трусовой в академию Плющенко. 06.05.2020 20:30 Фигурное катание Сергеев Иван Джокович выделит деньги на серию местных турниров. Как и где сейчас играют в теннис? Пусть большой теннис давно на паузе, это не значит, что в него не играют совсем. «Советский спорт» – о турнирах, которые проводятся или могут пройти в будущем. 05.05.2020 18:00 Теннис Мысин Николай Был чемпион – а стал новичок. Тренировал ли Плющенко звезд до Трусовой? Все обсуждают решение Александры Трусовой уйти от Этери Тутберидзе. Но не пора ли взглянуть на это с точки зрения нового тренера фигуристки Евгения Плющенко? 09.05.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев Трусова уходит от Тутберизде. Зачем ей это надо и что это значит? Сенсация: рекордсменка мира и лидер женского катания по четверным прыжкам Александра Трусова покидает школу Этери Тутберидзе и переходит к другому тренеру – Евгению Плющенко. 06.05.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев Так Фергюсона еще никто не бил. Гэтжи уничтожил Эль Кукуя и готов сломать Хабиба (видео) Долгожданный турнир по смешанным единоборствам UFC 249 все-таки состоялся. Он прошел в Джексонвилле (штат Флорида, США) без зрителей из-за пандемии коронавируса. 10.05.2020 08:50 ММА Ващенко Сергей ИИХФ опозорилась по самое некуда: цинично унизила Лемье и Харламова – еще и свою историю переврала Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин делится мнением о новой публикации на официальном сайте ИИХФ, где была составлена сборная Канады всех времен. 10.05.2020 22:30 Хоккей Славин Виталий Смолов. Гадство. КоронОвирус. Как нападающий «Сельты» переиграл Гордон В сети возникла легкая перестрелка, в которую был вовлечен футболист сборной России Федор Смолов. 09.05.2020 22:30 Футбол Кузнецов Дмитрий ИИХФ, а слабо прокатить Гретцки так, как ты это сделала с Фирсовым? Очередная горячая колонка обозревателя «Советского спорта» Виталия Славина. 08.05.2020 22:00 Хоккей Славин Виталий