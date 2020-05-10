В Италии не спешат утверждать медицинский протокол, разработанный для серии А Научный комитет правительства отложил вынесение вердикта еще на один день.

Football Italia сообщает, что специальный комитет правительства Итальянской Республики, составленный из ученых и экспертов, вновь отложил оглашение оценки по поводу медицинского протокола для проведения футбольных матчей серии А.

Первая версия, предложенная Федерацией футбола Италии, была отвергнута как неудовлетворительная. Футбольные чиновники внесли поправки и представили новый вариант медицинского протокола. Правительственного вердикта изначально ждали к субботе 9 мая, но, скорее всего, его сообщат в понедельник 11-го.

План предусматривает разрешение на проведение полноценных тренировок с 18 мая. В этом случае чемпионат можно было бы возобновить в начале июня.

Главный спорный момент медицинского протокола федерации – это порядок действий в случае обнаружения заражения у кого-либо из игроков или представителей тренерского штаба после начала контактных тренировок. Если же действовать по нынешним рекомендациям правительства, в этом случае вся команда должна быть отправлена на 14-дневный карантин.

В данный момент футболисты в Италии могут тренироваться индивидуально с соблюдением социальной дистанции.

Турнир серии А был приостановлен 10 марта после 26 неполных туров.