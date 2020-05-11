Игрок «Вольфсбурга» получил тяжелую травму на первой тренировке после карантина Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Накануне, 10 мая футболисты «Вольфсбурга» приступили к возобновлению сезона, который был прерван из-за пандемии коронавируса.

В ходе занятий полузащитник Янник Герхардт столкнулся с одноклубником и получил перелом лица. О сроках его восстановления не уточняется.

Ранее стало известно, что чемпионат Германии планируют возобновить 15 мая.

Что касается Герхардта, то в текущем сезоне он провел 20 матчей, забил четыре гола и отдал один голевой пас.