Игрок «Вольфсбурга» получил тяжелую травму на первой тренировке после карантина

Накануне, 10 мая футболисты «Вольфсбурга» приступили к возобновлению сезона, который был прерван из-за пандемии коронавируса.
В ходе занятий полузащитник Янник Герхардт столкнулся с одноклубником и получил перелом лица. О сроках его восстановления не уточняется.
Ранее стало известно, что чемпионат Германии планируют возобновить 15 мая.
Что касается Герхардта, то в текущем сезоне он провел 20 матчей, забил четыре гола и отдал один голевой пас.
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