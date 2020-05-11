«Ювентус» и «Манчестер Сити» ведут борьбу за полузащитника «Лиона» Об этом сообщает L’Equipe.

Хавбек «Лиона» Уссем Ауар покинет команду в летнее межсезонье. Согласно источнику, клуб хочет расстаться с футболистом за 50 млн евро.

Отмечается, что таким образом, «Лион» хочет восполнить финансовые потери. Ранее стало известно, что сезон в чемпионате Франции был завершен досрочно, из-за чего клуб остался без еврокубков.

По информации издания, 21-летний Ауар получил предложения от «Манчестер Сити» и «Ювентуса».

В текущем сезоне он провел 37 матчей, забил девять голов и отдал семь голевых передач.