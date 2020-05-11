Полузащитник «Хетафе» Кукурьеля станет игроком «Барселоны» - Советский спорт
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11 мая 2020 11:07ФутболГичунцев Артур

Полузащитник «Хетафе» Кукурьеля станет игроком «Барселоны»

Об этом сообщает Sport.es.

«Барселона» собирается укрепить центральную линию, пригласив полузащитника «Хетафе» Марка Кукурелью.

Отметим, что игрок является воспитанником каталонцев. Он покинул команду на правах аренды перед стартом нынешнего сезона с правом выкупа за шесть млн евро.

В апреле «Хетафе» выкупил игрока. При этом клуб дал согласие на возвращение футболиста за 15 млн евро.

В нынешнем сезоне Кукурелья отыграл 34 матча, забил один гол и отдал пять голевых передач.

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Публикация от Marc Cucurella (@cucurella3)

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