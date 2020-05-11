Радимов – о возобновлении РПЛ: Продавцы в магазинах рискуют больше, нежели футболисты Чемпионат страны был прерван из-за пандемии коронавируса.

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов считает, что текущий сезон РПЛ должен быть доигран.

«Посмотрим, как это делается в бундеслиге, друзья-испанцы рассказали мне, как тренируются там.

Правильно говорят: продавцы в магазинах рискуют гораздо больше, нежели футболисты, плюс футбол станет отдушиной для находящегося взаперти населения. Проблема в том, что с нынешней статистикой заболеваемости совершенно непонятно, когда все закончится», – цитирует Радимова Bobsoccer.

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