Радимов – о возобновлении РПЛ: Продавцы в магазинах рискуют больше, нежели футболисты

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов считает, что текущий сезон РПЛ должен быть доигран.
«Посмотрим, как это делается в бундеслиге, друзья-испанцы рассказали мне, как тренируются там.
Правильно говорят: продавцы в магазинах рискуют гораздо больше, нежели футболисты, плюс футбол станет отдушиной для находящегося взаперти населения. Проблема в том, что с нынешней статистикой заболеваемости совершенно непонятно, когда все закончится», – цитирует Радимова Bobsoccer.
Гендиректор «Зенита»: 27 мая – крайний день для решения о продолжении или остановке РПЛ
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