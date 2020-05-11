Паоло Мальдини: Рагнику стоит научиться уважению

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини высказался о поведении Ральфа Рангника, который, как пишут СМИ, станет новым тренером «россонери».
Ранее сообщалось, что специалист готов возглавить команду, если руководство предоставит ему дополнительные полномочия. В одном из интервью он намекнул, что хочет занять должность Мальдини.
«Никогда не общался с этим человеком. Владельцы клуба тоже ничего не говорили про него, поэтому я не понимаю, на чем основаны его заявления.
Честно говоря, он просто лезет туда, где работают профессионалы, связанные контрактом. Ему стоит научиться уважению, а потом уже браться за итальянский язык», – цитирует Мальдини ANSA.
Напомним, последним клубом Рагника был «Лейпциг». Также он тренировал «Хоффенхайм», «Шальке 04» и другие клубы.
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