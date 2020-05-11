Матч «Минск» - «Неман» перенесен из-за подозрения на коронавирус у игрока минского клуба - Советский спорт
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11 мая 2020 18:16Футбол

Матч «Минск» - «Неман» перенесен из-за подозрения на коронавирус у игрока минского клуба

Исполком Ассоциации Белорусской федерации футбола принял решение о переносе матча 9-го тура с участием «Минска» и «Немана».

Как сообщает пресс-служба организации, решение принято в связи с тем, что у футболиста «Минска» подозрение на наличие вируса COVID-19.

Отмечается, что Белорусская федерация футбола продолжает принимать все рекомендованные меры по борьбе с распространением вируса на матчах национальных соревнований.

Добавим, что после восьми туров «Минск» с десятью очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата, «Неман», набрав восемь очков, располагается на 14-й строчке.

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