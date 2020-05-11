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11 мая 2020 19:59Футбол

Чемпионат Дании возобновится 28 мая

Матчи чемпионата Дании по футболу возобновятся 28 мая.

Как сообщает пресс-служба датской Суперлиги, возвращение в сезон начнется с матча перенесенного 21-го тура между клубами «Орхус» и «Раннерс».

Далее в выходные стартуют встречи 25-го тура, которые пройдут с 29 мая по 1 июня. На 7 июня запланированы игры заключительного тура в чемпионате, после чего будет дан старт матчам плей-офф.

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