Чемпионат Дании возобновится 28 мая Матчи чемпионата Дании по футболу возобновятся 28 мая.

Как сообщает пресс-служба датской Суперлиги, возвращение в сезон начнется с матча перенесенного 21-го тура между клубами «Орхус» и «Раннерс».

Далее в выходные стартуют встречи 25-го тура, которые пройдут с 29 мая по 1 июня. На 7 июня запланированы игры заключительного тура в чемпионате, после чего будет дан старт матчам плей-офф.