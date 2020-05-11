Финал Кубка Германии пройдет 4 июля Немецкого футбольного союза (DFB) определил даты оставшихся матчей Кубка страны.

Как сообщает пресс-служба организации, финал Кубка среди мужчин назначен на 4 июля, в то время как полуфинальные матчи «Саарбрюккен» – «Байер» и «Бавария» – «Айнтрахт» пройдут 9 и 10 июня.

«Концепция гигиены, которая позволила бундеслиге и бундеслиге 2 возобновить матчи в эти выходные, была совместно разработана DFB и DFL для всего профессионального футбола в целом. Поэтому я абсолютно уверен, что мы незамедлительно получим разрешение на возобновление игр в третьем дивизионе, женской бундеслиге и, конечно, Кубке Германии.

Мне очень жаль столь большой турнир для игроков и болельщиков пройдет при пустых трибунах. Но я твердо убежден, что это лучший вариант на сегодняшний день. Мы все надеемся, что в следующем кубковом сезоне в дни матчей на стадионах у нас будут полные трибуны, которые делают это соревнование таким уникальным», - заявил президент Немецкого футбольного союза Фриц Келлер.