Джон Барнс: Почему Вернер должен хотеть перейти в «МЮ» или «Челси», когда «Ливерпуль» - лучший? Бывший полузащитник «Ливерпуля» объяснил, почему нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер хочет присоединиться к «мерсисайдцам», а не к «Челси» или «Манчестер Юнайтед».

- Когда «Ливерпуль» - лучший клуб Европы, победитель Лиги чемпионов и собирается выиграть премьер-лигу - почему он должен хотеть перейти в «Челси» или «Манчестер Юнайтед»? «МЮ» был в такой же ситуации несколько лет назад, когда футболисты предпочитали играть там, а не за «Ливерпуль», «Челси» был в таком положении, когда его возглавлял Моуринью, - цитирует Барнса Goal.com.

Ранее сообщалось, что Вернер уже отказал «Баварии» и намерен принять предложение «Ливерпуля». Отмечается, что главным фактором в его решении стал наставник «красных» Юрген Клопп: 24-летний форвард считает, что под руководством этого тренера сможет выйти на новый уровень.