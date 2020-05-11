Гениректор «Фиорентины» рассчитывает, что Кьеза и Кастровилли останутся в команде Генеральный директор «Фиорентины» Джо Бароне сообщил, что что рассчитывает оставить нападающего Федерико Кьезу и полузащитника Гаэтано Кастровилли в клубе.

- Кастровилли - один из итальянских талантов, на которого мы делаем ставку. У него большой потенциал, и он уверен в наших амбициях. Кьеза преодолел свои проблемы и вернулся к той форме, что мы видели раньше. Федерико счастлив, и у него есть контракт, - цитирует Бароне Goal.com со ссылкой на Radio Anch’io Sport.

Ранее Кьеза, комментируя слухи о своем переходе в «Ювентус», заявил, что не ведет переговоров с другими клубами. В нынешнем сезоне чемпионата Италии 22-летний нападающий принял участие в 23 матчах, забил пять мячей и отдал шесть результативных передач.

Добавим, что 23-летний Кастровилли провел за «Фиорентину» 26 матчей, отметившись тремя голами и двумя передачами.