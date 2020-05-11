Дмитрий Черышев: Денис уже второй день уже работает с командой

- Денис уже тренировался, второй день уже работает с командой. Работают в группах. Так на протяжении всей недели будут тренироваться — вчетвером. Денис на базе ходит в маске и перчатках, а на поле он уже может снять средства защиты. Думаю, что со следующей недели смогут все тренировки сделать уже полноценно групповыми, - рассказал Черышев в эфире «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, что «Валенсия» определилась со списком игроков, по которым будет готова выслушать предложения ближайшим летом. По информации Superdeporte, в этот список попал и полузащитник сборной России Денис Черышев.
Накануне испанская Marca сообщила, что Ла Лига официально подтвердила пять случаев заражения COVID-19 у футболистов элитного испанского дивизиона. Всем зараженным игрокам теперь предстоит провести дома на карантине две ближайшие недели, сдавая каждые три дня новые тесты.
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