СМИ: Кака покинет «Крузейро». Им активно интересуется ЦСКА Об этом сообщает UOL.

Бразильский «Крузейро» надеется погасить долги перед ФИФА, продав некоторых футболистов.

Согласно источнику, одним из них станет центральный защитник Кака.

Ранее сообщалось, что 21-летний игрок интересен московскому ЦСКА. Российский клуб пытался пригласить его минувшей зимой, но тогда бразилец решил остаться на родине.

В минувшем сезоне он провел 20 матчей и забил один гол. Его контракт с «Крузейро» действует до 2022 года.