Тибо Куртуа: Никогда не говорил, что «Реал» надо объявить чемпионом В данный момент «сливочные» уступают лидирующей «Барселоне» два очка.

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа обозначил свою позицию по вопросу определения чемпиона в испанской примере.

«Считаю, что титул нужно заслужить игрой, поэтому, если сезон завершат досрочно, то и чемпиона быть не должно.

В Англии ситуация выглядит иначе – сезон можно завершить досрочно и вручить титул «Ливерпулю», поскольку у него серьезное преимущество перед другими командами (в данный момент «красные» лидируют с отрывом от второго места в 25 очков – прим. редакции). Но я никогда не говорил, что Мадрид надо объявить чемпионом, если сезон придется завершить.

Да, мы проиграли «Бетису», но я считаю, что «Реал» не слабее «Барселоны». Между нами всего два очка, и если будет принято решение о доигровке оставшихся 11 туров, у нас есть все шансы выиграть чемпионат», – цитирует Куртуа AS.

Ранее сообщалось, что чемпионат Испании. прерванный из-за пандемии коронавируса, могут возобновить 12 июня.