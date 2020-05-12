СМИ: «Барселона» установила ценник на Семеду

Защитник «Барселоны» Нельсон Семеду может покинуть испанский клуб в летнее межсезонье.
Руководство сине-гранатовых сомневается, что 26-летний португалец сможет принести пользу команде, поэтому рассматривает вариант с его продажей.
Отмечается, что чемпион страны установил ценник на игрока – 50 млн евро, а в его услугах заинтересованы «ПСЖ», «Бавария», «Интер» и «Манчестер Сити».
Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет пригласить защитника «горожан» Жоау Канселу и готова включить Семеду в сделку по футболисту.
В текущем сезоне 26-летний португалец отыграл 29 матчей и отдал пять голевых передач.
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