СМИ: «Барселона» установила ценник на Семеду Об этом сообщает Catalunya Radio.

Защитник «Барселоны» Нельсон Семеду может покинуть испанский клуб в летнее межсезонье.

Руководство сине-гранатовых сомневается, что 26-летний португалец сможет принести пользу команде, поэтому рассматривает вариант с его продажей.

Отмечается, что чемпион страны установил ценник на игрока – 50 млн евро, а в его услугах заинтересованы «ПСЖ», «Бавария», «Интер» и «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет пригласить защитника «горожан» Жоау Канселу и готова включить Семеду в сделку по футболисту.

В текущем сезоне 26-летний португалец отыграл 29 матчей и отдал пять голевых передач.