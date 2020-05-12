Форвард «Сочи» Карапетян: Кокорин смог бы закрепиться в «Роме». Уверен на 99 процентов Ранее сообщалось, что игрок также интересен римскому «Лацио».

Нападающий «Сочи» Александр Карапетян высказался о возможном переезде Александра Кокорина в европейский чемпионат.

«Смог бы Кокорин закрепиться в «Роме»? Да. Я уверен в этом не на 90 или 99 процентов, а на все 100. Он бы любой европейской команде помог. У него есть уровень, характер.

С Мхитаряном не обсуждал возможный переход Кокорина в «Рому». Но Генрих любит футбол, следит за всеми чемпионатами. И, конечно, он знает, кто такой Кокорин. Думаю, Мхитарян обрадовался бы переходу Саши в «Рому», – цитирует игрока сборной Армении «Российская газета».

Кокорин выступает на правах аренды в «Сочи». Он принадлежит «Зениту». В текущем сезоне футболист провел четыре матча, забил три гола и отдал две голевых передачи.