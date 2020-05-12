Чемпионат Италии снова остановят, если после рестарта хотя бы в одном клубе опять найдут коронавирус Об условиях возобновления сезона рассказали в министерстве здравоохранения.

Заместитель министра здравоохранения Италии Сандра Дзампа сообщила о том, что чемпионат Италии будет вновь приостановлен, если хотя бы в одном из клубов найдут коронавирус после рестарта.

«Без сомнений, если кто-либо в клубе сдаст положительный тест, все будет остановлено, – цитирует Дзампу Football Italia. – Все отправятся на автоматический карантин, сезон будет приостановлен.

Если вы не остановитесь сами, вас остановит вирус. Любить футбол – значит заботиться о тех, кто работает в этой сфере. Единственная причина, по которой мы вообще говорим о возобновлении Серии А, – это экономический фактор».

В данный момент клубы надеются получить разрешения на возобновление тренировок в обычном режиме с 18 мая.

Чемпионат Италии был приостановлен 10 марта после 26 неполных туров.