Рангник требует от «Милана» 80 млн евро на трансферы и омоложения команды Немецкий тренер ведет переговоры с итальянским клубом.

Итальянская газета La Repubblica опубликовала подробности переговоров 61-летнего тренера Ральфа Рангника с «Миланом».

Немец согласен работать с красно-черными в том случае, если клуб согласиться выполнить ряд важных условий. Рангник требует, чтобы контракт был заключен на пять лет, а также 140 миллионов на реорганизацию клуба. Из этой суммы 80 миллионов будут потрачены на трансферном рынке.

Вдобавок бывший тренер «РБ Лейпциг» считает, что средний возраст футболистов основного состава необходимо снизить до 22 лет, а также собирается привести в клуб 20 новых сотрудников.

Также среди претендентов на работу в «Милане» итальянская пресса называет испанцев экс-тренера «Спартака», «Севильи», «ПСЖ» и «Арсенала» Унаи Эмери и Марселино, который в прошлом году привел «Валенсию» к победе в Кубке короля.

С 2015 по 2019 годы Рангник работал в «РБ Лейпциг» на разных должностях и в том числе дважды занимал пост главного тренера. Под его руководством команда вышла в бундеслигу в 2016 году, а в прошлом сезоне заняла третье место, получив право выступить в Лиге чемпионов. В данный момент 61-летний Рангник занимает пост главы футбольного отдела компании «Ред Булл», которой принадлежат немецкий «РБ Лейпциг» и австрийский «Ред Булл Зальцбург».

«Милан» занимает седьмое место в турнирной таблице серии А, набрав 36 очков в 26 турах. С 9 октября команду тренирует Стефано Пиоли, сменивший Марко Джампаоло, под чьим руководством красно-черные начинали нынешний сезон.