«Аэрофлот» может не продлить спонсорский контракт с ЦСКА на 2021 год Стоимость нынешнего соглашения составляет 9 миллионов долларов.

Авиакомпания «Аэрофлот» может не продлить контракт с футбольным клубом ЦСКА на следующий год.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник близкий к «Аэрофлоту»:

«Финального решения пока нет, но такая возможность обсуждается. Платежи за спонсорство в этом году были осуществлены еще в начале года».

Из-за пандемии коронавируса авиакомпания была вынуждена отказаться от всех маркетинговых контрактов.

Стоит отметить, что «Аэрофлот» также спонсирует «Манчестер Юнайтед» и баскетбольный ЦСКА.