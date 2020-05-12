«Аэрофлот» может не продлить спонсорский контракт с ЦСКА на 2021 год

Авиакомпания «Аэрофлот» может не продлить контракт с футбольным клубом ЦСКА на следующий год.
Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник близкий к «Аэрофлоту»:
«Финального решения пока нет, но такая возможность обсуждается. Платежи за спонсорство в этом году были осуществлены еще в начале года».
Из-за пандемии коронавируса авиакомпания была вынуждена отказаться от всех маркетинговых контрактов.
Стоит отметить, что «Аэрофлот» также спонсирует «Манчестер Юнайтед» и баскетбольный ЦСКА.
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