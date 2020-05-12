Многие футболисты АПЛ не хотят возвращаться к тренировкам из-за коронавируса Возобновить занятия намереваются 18 мая.

Британская газета The Daily Mail сообщает, что многие футболисты английских клубов не хотят возобновлять тренировки в ближайший понедельник 18 мая, поскольку не чувствуют себя в безопасности.

Источник утверждает, что часть игроков уже уведомила о своих опасениях свои команды, а многие объявят о своем решении во время обсуждения медицинского протокола во время ближайших совещаний в формате видеоконференций.

С 18 мая в Англии собираются возобновить занятия в малых группах по примеру Испании и Италии.

Чемпионат АПЛ был приостановлен 13 марта после 29 туров из 38.