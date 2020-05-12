Чемпионат Португалии возобновят 4 июня До вынужденной паузы в примейре сыграли 24 тура из 34.

Официальный сайт Профессиональной футбольной лиги Португалии объявил дату возобновления национального чемпионата. Рестарт назначен на 4 июня.

Играть будут без зрителей, а перед возобновлением турнира стадионы всех клубов будут проверены на соответствие протоколу безопасности.

Португальский чемпионат был приостановлен 12 марта. После 24 туров в турнире лидирует «Порту» на одно очко, опережая «Бенфику».