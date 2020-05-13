Александр Медведев назвал слухами возможный переход Дзюбы в «Милан» Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб из Санкт-Петербурга не ведет переговоров о трансфере нападающего Артема Дзюбы.

- Это беспочвенные слухи. Мы Дзюбу не продаем, - цитирует Медведева ТАСС. Ранее итальянские СМИ сообщили, что российский форвард может заменить в «Милане» шведского нападающего Златана Ибрагимовича, который после окончания сезона, вероятно, покинет итальянский клуб и переберется в чемпионат Швеции.