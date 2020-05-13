Леонид Федун: К сожалению, еще не скоро выпишут Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о своем самочувствии.

- К сожалению, еще не скоро (выпишут), так что придется терпеть. Пока (чувствую себя) не очень, но буду стараться, - цитирует Федуна «РИА Новости».

Напомним, босс «Спартака» попал в больницу после того, как его тест на коронавирус дал положительный результат. Очевидно, что Федуна не выпишут до 15 мая, когда исполком РФС должен решать вопрос о возобновлении футбольного сезона в России.

Ранее владелец красно-белых высказывался в пользу досрочного завершения РПЛ-2019/20. Однако затем позиция клуба была скорректирована. Если итоги сезона будут зафиксирваны по таблице после 22 туров, то «Спартак» не попадет в еврокубки-2020/21.