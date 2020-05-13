ФИФА не будет определять лучшего футболиста сезона-2019/20 ФИФА решила отменить церемонию The Best FIFA Football Awards.

Как сообщает испанская Marca, из-за пандемии коронавируса организация решила отказаться от определения лауреатов премии.

Отмечается, что в France Football все еще не определились, что делать с церемонией вручения «Золотого мяча», которая проводится с 1956 года. Что же касается церемонии награждения УЕФА, то она должна состояться в Монако в конце августа вместе с жеребьевкой группового этапа следующего розыгрыша Лиги чемпионов.