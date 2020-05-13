ФИФА не будет определять лучшего футболиста сезона-2019/20 - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
13 мая 2020 13:41Футбол

ФИФА не будет определять лучшего футболиста сезона-2019/20

ФИФА решила отменить церемонию The Best FIFA Football Awards.

Как сообщает испанская Marca, из-за пандемии коронавируса организация решила отказаться от определения лауреатов премии.

Отмечается, что в France Football все еще не определились, что делать с церемонией вручения «Золотого мяча», которая проводится с 1956 года. Что же касается церемонии награждения УЕФА, то она должна состояться в Монако в конце августа вместе с жеребьевкой группового этапа следующего розыгрыша Лиги чемпионов.

Михайлов – Петров – Харламов круче КЛМ. Это лучшая тройка ЦСКА За океаном вовсю называют лучшие тройки клубов НХЛ. Чем мы хуже? «Советский спорт» принимает эстафетную палочку. Начать мы решили с самого титулованного отечественного клуба – 34-кратного чемпиона страны ЦСКА. 13.05.2020 08:00 Хоккей Домрачев Владислав
Еще по теме:
Экс-форвард ЦСКА Любимов перешел в «Спартак» Силаев стал игроком ЦСКА Романов перешел в «Монреаль»
Джокович выделит деньги на серию местных турниров. Как и где сейчас играют в теннис? Пусть большой теннис давно на паузе, это не значит, что в него не играют совсем. «Советский спорт» – о турнирах, которые проводятся или могут пройти в будущем. 05.05.2020 18:00 Теннис Мысин Николай
Слабо ввести VAR для плевков? ФИФА готова наказывать плюющихся футболистов Не исключено, за плевки во время матча введут желтые карточки. Мы разобрались в проблеме и вспомнили самых знаменитых любителей плюнуть в истории футбола. 13.05.2020 11:00 Футбол Кузнецов Дмитрий
Вы не знаете, зачем Лео Месси сбрил усы? Великий аргентинец снова сменил имидж Лионель Месси появился на тренировке «Барселоны» без привычной в последние годы бороды. Вспоминаем, как менялся внешний вид знаменитого футболиста. 13.05.2020 10:46 Футбол
Еще по теме:
«Барселона» рассматривает варианты трансфера Шкриньяра Президент «Барселоны» одобрил трансфер Миранчука из «Локомотива» СМИ: «Барселона» установила ценник на Семеду
Уход Трусовой от Тутберидзе – победа Волкова, а не Плющенко 15-летняя Александра Трусова перешла в команду Евгения Плющенко. Однако работать на льду с ней будут другие люди. 07.05.2020 16:00 Фигурное катание Сергеев Иван
Богатые не хотят помочь бедным? Почему в теннисе не могут собрать деньги для игроков «Советский спорт» - о планах Джоковича, Федерера, Надаля помочь низкорейтинговым теннисистам. И о том, почему их проект не нравится очень многим. 09.05.2020 14:00 Теннис Мысин Николай
Даниил Медведев: Смолов играет в Counter-Strike по 12 часов в день? Я играл больше Сильнейший теннисист России стал гостем прямого эфира инстаграма журналистки Марии Командной, рассказав о Смолове и Дзюбе, Надале и Федерере. 29.04.2020 00:00 Теннис Григорьевская Юлия
Александр Тихонов: Правление СБР понимает, что им труба – вот и собирает конференцию Правление Союза биатлонистов России приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции. 23.04.2020 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Карен Хачанов: Заменил мясо креветками, прививаться от коронавируса не хочу Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 12.05.2020 10:00 Теннис Григорьевская Юлия
Кто выиграл бы Кубок Гагарина-2020? Данис Зарипов считает, что «Ак Барс» Капитан «Ак Барса» заявил, что его команда была главным фаворитом в борьбе за Кубок Гагарина. Обозреватель «Советского спорта» спорит с легендой КХЛ. 12.05.2020 20:00 Хоккей Домрачев Владислав
Новости
14:54 Хоккей Хоккеист Морозов стал участником смертельного ДТП
14:46 Футбол Министр спорта Италии: Мы вновь откроем спортивные сооружения не позднее 25 мая
14:29 Баскетбол Павел Астахов: Убытки «Химок» из-за коронавируса составляют сотни миллионов рублей
14:11 Фигурное катание Татьяна Тарасова: Видно, что Тутберидзе помешанный на фигурке человек
13:56 ММА Дана Уайт: Хабиб отказался драться с Гэтжи летом
13:55 Бокс Дана Уайт: Я умолял Тайсона не возвращаться на ринг
13:41 Футбол ФИФА не будет определять лучшего футболиста сезона-2019/20
13:38 Футбол Умер директор смоленского «Днепра»
13:27 Футбол «Интер» отложил крайний срок выкупа трансфера Перишича
13:12 Футбол «Барселона» рассматривает варианты трансфера Шкриньяра
12:59 Футбол Рабьо сегодня вернется в Италию
12:47 Футбол Леонид Федун: К сожалению, еще не скоро выпишут
12:30 Футбол Александр Медведев назвал слухами возможный переход Дзюбы в «Милан»
12:16 Биатлон Валерий Польховский: Королькевич возмущен обвинениями Драчева
12:00 Футбол Эмери может возглавить «Валенсию»
11:39 Футбол Глава PFA - о возобновлении АПЛ: Игроки не хотят, чтобы их считали морскими свинками
11:21 Хоккей Игорь Варицкий: У «Витязя» все в порядке с финансированием
11:06 Хоккей Ибрагимов подписал контракт с «Сан-Хосе»
10:52 Футбол «Сын в отца». Роналду опубликовал видео тренировки с сыном
Another step towards slavery? What amendments does the government make to the Labor Code
7 новых случаев заражения COVID-19 подтвердили в Удмуртии
В Оренбуржье 13 мая подтвердились еще 50 диагнозов COVID-19
В Тюменской области на 13 мая COVID-19 заболели 75 человек
Волгоградская область поставила новый антирекорд по заражениям COVID-19
На сочинском стадионе «Фишт» началось строительство теннисных кортов
Нападающий ФК «Тамбов» признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября
Нурмагомедов в апреле проведет бой с Фергюсоном
Судью матча «Ахмат» - «Оренбург» за ошибки отстранили от работы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика