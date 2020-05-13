«Барселона» не смогла договориться с Семеду о новом контракте «Барселона» прекратила переговоры о новом контракте с защитником Нелсоном Семеду.

По информации Marca, каталонский клуб предложил 26-летнему игроку обороны продлить действующее соглашение, рассчитанное до лета 2022 года, еще на три года, но в итоге обе стороны не смогли достичь соглашения: «Барселона» не захотела пойти на финансовые требования португальского защитника и прекратила переговоры.

Как отмечает испанское издание, в результате этих событий клуб поместил защитника в трансферный список и надеется продать его в ближайшее окно.

Ранее стало известно, что главный тренер «Интера» Антонио Конте намерен в межсезонье укрепить правый фланг обороны, а потому готов обменять форварда Лаутаро Мартинеса на одного из защитников каталонской команды - Нелсона Семеду или Эмерсона.