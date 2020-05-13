В «Ростове» и «Сочи» отказались комментировать дело Мамаева и Кокорина Второй кассационный суд отменил приговор.

Футбольные клубы «Сочи» и «Ростов» не будут комментировать дело Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Позиция клубов, за которые Кокорин и Мамаев выступают в данный момент, станет известна после прояснения всех обстоятельств. Об этом сообщает News.ru

Напомним, что второй кассационный суд отменил приговор футболистам. Дело отправлено на новое апелляционное рассмотрение в Мосгорсуд.

В октябре 2018 года в результате драк с участием двух Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого пострадали водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук и чиновник Минпромторга Денис Пак. После выхода на свободу Кокорин и Мамаев возобновили карьеру. «Зенит» отправил Александра в аренду в «Сочи», а Мамаев стал игроком «Ростова».