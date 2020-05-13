Самолет «Зенита» экстренно вернулся в аэропорт Пулково из-за разгерметизации Футбольной команды на борту не было.

Самолет ФК «Зенит», вылетавший из Санкт-Петербурга в Уфу, был вынужден вернуться в аэропорт Пулково после того, как сработал датчик разгерметизации воздушного судна.

Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на экстренные службы региона. Самолет совершил благополучную посадку. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщил ТАСС официальный представитель авиаперевозчика, пассажиры будут пересажены на аналогичное воздушное судно и направлены в аэропорт назначения. Аэробус A319 в ливрее ФК «Зенит» выполнял регулярный рейс, а футбольной команды на борту не было.