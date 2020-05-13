Бывший врач Марадоны и сборной Колумбии задержан за торговлю кокаином В Испании, Болгарии, Нидерландах и Колумбии провели операцию по борьбе с наркотрафиком.

Телеканал La Sexta сообщает, что испанская полиция задержала врача Маурисио Вергару по подозрению в торговле наркотиками. В прошлом Вергара работал с национальной сборной Колумбии, а также помогал чемпиону мира 1986 года и бывшему тренеру сборной Аргентины Диего Марадоне избавиться от лишнего веса.

В Испании, Болгарии, Нидерландах и Колумбии была проведена крупномасштабная операция по борьбе с наркотрафиком, в ходе которой арестовали 18 человек, включая Вергару и бывшего футболиста сборной Колумбии и нескольких испанских клубов Эдвина Конго.

В Болгарии было изъято около тонны кокаина, доставленного из Греции. Его прятали в коробках с фруктами. Также наркотики были изъяты полицией в Нидерландах.

Клиника Вергары, расположенная в Мадриде неподалеку от стадиона «Сантьяго Бернабеу», служила базой для наркоторговцев. Полиция установила, что члены ОПГ проводили там встречи, обсуждая поставки кокаина в различные страны Европы.

В сообщении Национальной полиции Испании сказано, что в Колумбии кокаин перед отправкой в Испанию перемешивали с размягченным картоном, из которого затем изготавливали коробки для фруктов. На месте назначения наркотик выделяли из бумаги при помощи химических процессов.

Стоит добавить, что несколько лет назад Вергару задержали в аэропорте колумбийского города Пальмира с тремя килограммами кокаина в багаже.