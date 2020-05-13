Чемпионат Австрии возобновят 2 июня, финал Кубка назначен на 29 мая

Официальный сайт австрийской бундеслиги сообщает о том, что клубы и лига согласовали рестарт сезона 2 июня. Оставшиеся 10 туров турнира будут доиграны к 5 июля.
А уже в конце мая (29-го числа) в Австрии состоится финал Кубка. В Клагенфурте сыграют «Ред Булл Зальцбург» и «Аустрия Лустенау».
До вынужденной паузы в соревнованиях в австрийской бундеслиге целиком провели весь первый этап – 22 тура. Далее команды, разделившись на две шестерки, проведут еще по десять матчей, определяя чемпиона, участников еврокубков и тех, кто вылетит во второй дивизион.
В турнире лидирует ЛАСК, на 3 очка опережая «Ред Булл Зальцбург».
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