Чемпионат Австрии возобновят 2 июня, финал Кубка назначен на 29 мая В австрийской бундеслиге осталось провести 10 туров.

Официальный сайт австрийской бундеслиги сообщает о том, что клубы и лига согласовали рестарт сезона 2 июня. Оставшиеся 10 туров турнира будут доиграны к 5 июля.

А уже в конце мая (29-го числа) в Австрии состоится финал Кубка. В Клагенфурте сыграют «Ред Булл Зальцбург» и «Аустрия Лустенау».

До вынужденной паузы в соревнованиях в австрийской бундеслиге целиком провели весь первый этап – 22 тура. Далее команды, разделившись на две шестерки, проведут еще по десять матчей, определяя чемпиона, участников еврокубков и тех, кто вылетит во второй дивизион.

В турнире лидирует ЛАСК, на 3 очка опережая «Ред Булл Зальцбург».