Фанатские объединения выступили против возобновления сезона без зрителей На 16 мая назначен рестарт чемпионата Германии.

По всей Европе более 400 объединений футбольных фанатов выступили против возобновления сезона, прерванного пандемией коронавируса.

Коллективное обращение опубликовал сайт Sport Campania:

«Правительства объявили о тотальном карантине, чтобы защитить самое важное – здоровье людей. По этой причине мы считаем более разумной мерой полностью остановить футбол в Европе. Вместо этого принимающие решения организации анонсировали одну цель – возобновить сезон.

Во внимание принимались только экономические интересы. Это подтверждается тем фактом, что чемпионаты должны начаться снова за закрытыми дверями, без бьющегося сердца футбола – болельщиков. Мы настоятельно просим компетентные органы прекратить футбольные соревнования по футболу до тех пор, пока посещение стадионов не станет обычным делом и не будет сопровождаться рисками для здоровья».

Под этой петицией подписались фанаты из Германии, Испании, Италии, Франции и других стран Европы.

Ранее чемпионаты Франции, Голландии и Бельгии были завершены досрочно из-за пандемии коронавируса. Однако уже 16 мая должен возобновиться сезон в Германии.