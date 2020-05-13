Рестарт чемпионата Украины собираются перенести с 30 мая на 6 июня

Возобновление чемпионата Украины может быть отложено на одну неделю – с 30 мая на 6 июня.
Об этом сообщает UA-Футбол, ссылаясь на свои источника.
В данный момент украинские профессиональные клубы могут проводить тренировки с соблюдением ряда ограничений. Полноценные занятия должны разрешить с 22 мая, однако одной недели будет недостаточно, чтобы провести полноценную подготовку к рестарту чемпионата. Поэтому при самых благоприятных условиях украинский чемпионат возобновиться не раньше 6 июня.
Стоит отметить, что Украинская ассоциация футбола ждет разъяснений от министерства здравоохранения по поводу проведения футбольных матчей в условиях пандемии.
Чемпионат УПЛ был прерван после 23 туров из 32. В турнире лидирует «Шахтер», опережая «Зарю» и «Динамо» на 13 очков.
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